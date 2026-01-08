Поиск

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил работу из-за непогоды

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в четверг вечером из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Севастополь
