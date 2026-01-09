Аэропорт "Пулково" приостановил работу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта "Пулково", он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем мессенджере Мах в пятницу.

Он добавил, что также возможны корректировки в расписании части рейсов.