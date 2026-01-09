В Орле поврежден объект коммунальной инфраструктуры в результате атаки ВСУ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что объект коммунальной инфраструктуры Орла поврежден в результате атаки.

"В результате очередной вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов, добавил глава региона.