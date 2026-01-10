Ракета компании SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 29 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже второй запуск аппаратов Starlink с начала года. Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 16:41 по времени Восточного побережья США (в субботу в 00:41 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска из Флориды первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 30-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 10,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 9,4 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 34 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.