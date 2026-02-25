СКР сообщил о семи погибших при атаке БПЛА на предприятие в Смоленской области

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек погибли, еще 10 пострадали в результате атаки предприятия "Дорогобуж" в Смоленской области десятками украинских дронов, расследуется дело о теракте, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее 10 получили ранения", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Mах в среду.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, 25 февраля "вооруженные формирования Украины совершили воздушные атаки не менее 30 беспилотными летательными аппаратами, снаряженными взрывными устройствами, на химический завод ПАО "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области".

"Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров, чем собственникам причинен значительный имущественный ущерб", - говорится в сообщении.

СКР устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления, добавили в ведомстве.

Ранее об атаке БПЛА заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он сообщал о четырех жертвах, десятерых пострадавших. Все пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения, добавил глава региона.

"В целях обеспечения безопасности школы переведены сегодня на дистанционный режим. Занятия в детсадах отменены", - объявил Анохин.

Он отметил, что для минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта.

Глава региона добавил, что правительство Смоленской области окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших.

ПАО "Дорогобуж" входит в группу "Акрон" и производит азотные и сложные удобрения, а также промышленные продукты.