Дополнительные ограничения введены в аэропортах Краснодара и Геленджика

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Дополнительные ограничения на полеты введены в аэропортах Краснодара и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, аэропорт Краснодара - с 09:00 по 19:00 по Москве.

