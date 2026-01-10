Нефтебаза в Волгоградской области загорелась после падения обломков БПЛА

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании нефтебазы вследствие падения обломков БПЛА.

"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента", - приводятся слова Бочарова в телегам-канале администрации региона.

Губернатор также сообщил, что на случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного размещения в Октябрьской школе N2.

Предварительно, никто не пострадал, добавил Бочаров.