Более 60 единиц багажа не были загружены при отправлении UT 716 Дубай - Москва

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" предупредил пассажиров о задержке 68 единиц багажа рейса UT 716 Дубай - Москва авиакомпании ЮTэйр (Utair) в субботу.

"Уважаемые пассажиры рейса UT 716 Дубай - Москва 10.01.2026, время прилёта 2:11, авиакомпании ЮTэйр (Utair)! К сожалению, 68 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале аэропорта.