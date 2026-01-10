Поиск

Жилой дом поврежден в результате падения обломков БПЛА в Калужской области

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили четыре БПЛА в Калужской области, пострадавших нет, повреждено остекление одного из частных домов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в субботу.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 4 БПЛА над территорией Дзержинского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине г. Калуги", - написал Шапша в своем телеграм-канале.

По его информации, повреждено остекление частного дома. На месте работают оперативные службы.

Малоярославец Калужская область Владислав Шапша
