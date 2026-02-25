Поиск

Кабмин РФ поддержал инициативу по введению механизма постоплаты парковки

Об этом заявил Михаил Мишустин

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России поддерживает инициативу по введению механизма постоплаты парковки, соответствующий законопроект готовится и будет внесен в Госдуму в этом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе отчета правительства за 2025 год в Госдуме депутаты спросили премьера, когда законопроект, который вводит механизм постоплаты за парковки, будет внесен на рассмотрение нижней палаты.

"Мы поддерживаем такой подход, потому что это, конечно, очень удобно людям", - сказал Мишустин.

Он рассказал, что Минтрансом РФ под кураторством вице-премьера Виталия Савельева подготовлен целый ряд изменений в закон "Об организации дорожного движения в России", который касается общих принципов организации и администрирования парковочных пространств.

"В том числе и введение нового механизма постоплаты парковочных сессий. Сейчас формулировки отрабатываются - регионами, экспертным советом, я знаю, вы в этом активно участвуете. В этом году внесем в Думу, по срокам определимся тогда по готовности нормативной базы", - сказал Мишустин.

По словам премьера, организация и администрирование парковочной деятельности - это функционал субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Михаил Мишустин Госдума
