Google и Telegram оштрафованы в РФ на 22,8 и 7 млн руб. за неудаление контента

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в шести правонарушениях, выразившихся в распространении VPN-сервисов через Google play.

"Google LLC назначены административные штрафы на общую сумму 22 млн 800 тыс. рублей", - сообщили в суде.

Также административный штраф в размере 7 млн рублей за распространение запрещенного контента назначен мессенджеру Telegram.

Претензии к мессенджеру связаны с отказом удалять запрещенную в РФ информацию, связанную с пропагандой ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в России) и с дистанционной продажей алкоголя.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за не удаленный запрещенный контент. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.