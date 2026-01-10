Морской пассажирский транспорт снова приостановил работу в Севастополе
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено второй раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в субботу.
Как отмечается в ее сообщении в телеграм-канале, в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Утром морской пассажирский транспорт останавливал работу из-за погодных условий.