Морской пассажирский транспорт снова приостановил работу в Севастополе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено второй раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в субботу.

Как отмечается в ее сообщении в телеграм-канале, в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Утром морской пассажирский транспорт останавливал работу из-за погодных условий.