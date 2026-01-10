Два хутора обесточены в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в субботу.

"Сегодня днем силами и средствами ПВО уничтожены и подавлены БПЛА в Каменске, Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский.

В хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района в окнах нескольких частных домов выбиты стекла. В поселке осколками повреждены два легковых автомобиля.