Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта и автобусов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение автобусов и легкового транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 16:25 по Москве 10 января", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги было остановлено с 04:10 9 января из-за непогоды в Грузии. Для грузовиков дорога закрыта с 01:00 9 января.