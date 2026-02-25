Поиск

В Смоленской области в результате удара БПЛА по предприятию погибли четверо

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Смоленской области в ночь на 25 февраля БПЛА атаковали предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж", по предварительным данным, погибли четыре сотрудника и были ранены еще десять, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Пострадавшие доставлены в больницу. На предприятии работают пожарные, очаги возгорания там локализованы.

"В целях обеспечения безопасности школы переведены сегодня на дистанционный режим. Занятия в детсадах отменены, - добавил Анохин. - Для минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта.

Анохин заверил, что правительство Смоленской области окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших.

Для оценки последствий произошедшего будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.

ПАО "Дорогобуж" входит в группу "Акрон" и производит азотные и сложные удобрения, а также промышленные продукты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Росприроднадзор Ростехнадзор Акрон Василий Анохин ПАО "Дорогобуж" Смоленская область
