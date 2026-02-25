Арестован фигурант дела о гибели туристов из КНР на Байкале

Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ольхонский районный суд в Иркутской области в среду заключил местного жителя под стражу до 20 апреля по уголовному делу о гибели группы туристов во время экскурсионной поездки по льду озера Байкал, сообщает прокуратура региона.

Ранее сообщалось о задержании и предъявлении фигуранту обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствием установлено, что 35-летний житель поселка Хужир фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого доход и распределяя его между исполнителями.

20 февраля УАЗ с туристами из КНР провалился под лед Байкала в районе мыса Саган-Хушун Ольхона. Погибли семеро туристов и водитель - местный житель. Один турист спасся. Среди жертв трагедии - 12-летняя девочка. Генконсульство КНР в Иркутске было уведомлено о произошедшем.

По данным Ассоциации туроператоров России, группа китайских туристов не оформляла экскурсию через туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем. Перевозчик не был легально зарегистрирован, заявили в региональном агентстве по туризму.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Ольхон - крупнейший и единственный обитаемый остров на Байкале, там проживают около 2 тыс. человек, большинство из которых - в поселке Хужир. Ольхон входит в состав Прибайкальского национального парка, соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов.