Кишечная инфекция выявлена у туристов на курорте в Шерегеше

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Случаи кишечной инфекции выявлены у посетителей кафе Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Начато эпидемиологическое расследование после поступления информации 7 января, в ходе которого установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе-бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в лаборатории установлен норовирус.

"При лабораторном обследовании персонала кафе у четверых работников выявлен тот же возбудитель", - отмечается в релизе.

Сотрудники отстранены от работы.

На пищеблоке кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Работа заведения временно приостановлена.