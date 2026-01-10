Калужский аэропорт временно не принимает самолеты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в международном аэропорту "Калуга" (Грабцево), сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло, рейсы на субботу в аэропорту не запланированы.

Региональное управление МЧС России опубликовало предупреждение о беспилотной опасности в регионе.