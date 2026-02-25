Тетерятников отправится к МКС на корабле Crew Dragon во второй половине 2026 г.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Космонавт Сергей Тетерятников назначен в основной состав экипажа американского корабля Crew Dragon, который отправится к Международной космической станции во второй половине 2026 года, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Космонавты "Роскосмоса" Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян (открытый отбор в отряд космонавтов 2021 года) определены в экипажи решением межведомственной комиссии. Сергей Тетерятников - в основной состав экипажа корабля Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-13", - говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что Кивирян назначен в дублирующий экипаж Crew-13.

"Планируемая дата старта - вторая половина 2026 года", - сообщили в "Роскосмосе".

"Полет пройдет по соглашению "Роскосмоса" и NASA", - отметили в госкорпорации.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

В настоящее время на борту станции работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.