Поиск

Тетерятников отправится к МКС на корабле Crew Dragon во второй половине 2026 г.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Космонавт Сергей Тетерятников назначен в основной состав экипажа американского корабля Crew Dragon, который отправится к Международной космической станции во второй половине 2026 года, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Космонавты "Роскосмоса" Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян (открытый отбор в отряд космонавтов 2021 года) определены в экипажи решением межведомственной комиссии. Сергей Тетерятников - в основной состав экипажа корабля Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-13", - говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что Кивирян назначен в дублирующий экипаж Crew-13.

"Планируемая дата старта - вторая половина 2026 года", - сообщили в "Роскосмосе".

"Полет пройдет по соглашению "Роскосмоса" и NASA", - отметили в госкорпорации.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

В настоящее время на борту станции работают космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Сергей Тетерятников МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Тетерятников отправится к МКС на корабле Crew Dragon во второй половине 2026 г.

Вторичные эффекты от повышения НДС могут оказаться ниже ожиданий ЦБ

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

 ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Более 40 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света

Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

 Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

Что произошло за день: вторник, 24 февраля

Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

 Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

Самолет авиакомпании "Ямал" по технической причине сел в тюменском "Рощино"

МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

 МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8495 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });