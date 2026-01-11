ДТП с девятью пострадавшими произошло в Карелии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Девять человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух машин в Олонецком районе Карелии, сообщает Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в воскресенье.

"Вчера в 22:26 поступило сообщение о ДТП на 261 км автодороги Р-21 "Кола", в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали девять человек, из них пять детей", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницы города Олонца и города Лодейное Поле.



