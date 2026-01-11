Ограничения из-за непогоды введены на федтрассе в Башкирии и Челябинской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Метель и обильный снегопад стали причиной ограничения движения для автотранспорта на участке федеральной дороги М-5 "Урал" в двух соседних регионах - Башкирии и Челябинской области, сообщает Минтранс республики в воскресенье.

"11 января 2026 года ограничено движение для грузовых и пассажирских транспортных средств на трассе М-5 "Урал" в Башкортостане и Челябинской области на участке от Уфы до Чебаркульского района Челябинской области. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: метель, обильный снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат на проезжей части", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что о снятии ограничения будет сообщено дополнительно и призвали водителей воздержаться от поездок в направлении Челябинской области.



