Военные заявили о взятии под контроль села Белогорье Запорожской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Белогорье Запорожской области.

"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там отметили, что нанесены удары по формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

"Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, реактивная система залпового огня и два склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.