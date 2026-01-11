Поиск

Первый рассвет встретили в Мурманске после полярной ночи

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Жители и гости Мурманска в воскресенье встретили на высшей точке города, Солнечной сопке, первый после полярной ночи рассвет, передал корреспондент "Интерфакса".

Полярная ночь, в течение которой солнце не поднималось выше линии горизонта, на широте Мурманска началась 2 декабря и завершилась 10 января.

Рассвет продлился с 12:33 до 13:19 по московскому времени. При этом увидеть первый рассвет помешала пелена, которая скрыла солнце. Тем не менее, в небе было видно зарево.

Как сообщалось, самая длинная в Мурманской области полярная ночь на гидрометеорологической станции Вайда-губа, расположенной на полуострове Рыбачий, - с 26 ноября по 16 января. Самая короткая полярная ночь - в селе Краснощелье в Ловозерском районе, только 21 и 22 декабря.

Акция "Первый рассвет" со встречей солнца на Солнечной горке проходит в Мурманске ежегодно с 2007 года. Ее инициатором стал мурманский эколог-активист Александр Пютсеп. В 2014 году Пютсепа не стало, но традиция была продолжена. Обязательным атрибутом акции стала песня "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура") из мультфильма "Бременские музыканты".

За время существования акции "Первый рассвет" количество ее участников выросло с 4 до 500 человек.

Помимо Мурманска, в России полярная ночь опускается на Норильск, Воркуту, Нарьян-Мар и Новый Уренгой.

Мурманск
