Военные РФ за год провели около 500 тыс. сеансов управления космическими аппаратами

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в 2025 году провели порядка 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили более 125 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны.

По его данным, "в рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения".

