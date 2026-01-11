Поиск

ДТП с девятью пострадавшими произошло в Карелии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали при столкновении двух машин в Олонецком районе Карелии, сообщает Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в воскресенье.

Среди пострадавших пятеро детей.

ДТП произошло вечером 10 января на 261-м км автодороги Р-21 "Кола". По данным ГАИ Карелии, водитель Skoda Kodiaq выехал с обочины на встречную полосу и столкнулся с Kia Seed.

В Skoda Kodiaq, кроме мужчины-водителя, было шесть пассажиров: женщина 1968 года рождения и их пять внуков. Все являются жителями Карелии.

В Kia Seed находились жители Великого Новгорода: мужчина-водитель 1990 года рождения и пассажирка 1987 года рождения.

Как уточняет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, двоих детей осмотрели в Олонецкой центральной районной больнице и отпустили на амбулаторное лечение. Еще троих госпитализировали в Детскую республиканскую больницу, где в настоящее время один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое - в травматологическом отделении, в состоянии средней тяжести.

Пострадавшая 38-летняя женщина прооперирована в Олонецкой ЦРБ. Сейчас она в реанимации, в сознании, но состояние тяжелое.

В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП) в Петрозаводске прооперирован 60-летний мужчина, который поступил туда с переломом позвоночника. Его состояние в настоящее время тяжелое, стабильное.

В РБ СЭМП также доставили женщину 57 лет с ушибами и переломами. Она находится в травматологическом отделении.

Еще один пострадавший мужчина отпущен на амбулаторное лечение.

Прокуратура Олонецкого района начала проверку по факту ДТП.

Карелия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергоснабжение нарушено в ряде приграничных районов Курской области

Что произошло за каникулы. Главное

Запорожская область оказалась частично обесточена

Магнитная буря с сильными полярными сияниями произошла ночью

Аэропорты Калуги и Тамбова возобновили работу

 Аэропорты Калуги и Тамбова возобновили работу

Четыре человека ранены после атаки БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО за три часа сбили 33 беспилотника над четырьмя регионами РФ

 Силы ПВО за три часа сбили 33 беспилотника над четырьмя регионами РФ

Два человека ранены при атаке десяти БПЛА на Воронеж

Что произошло за день: суббота, 10 января

Морской пассажирский транспорт в воскресенье приостановит работу в Севастополе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8100 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 13 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 113 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });