ДТП с девятью пострадавшими произошло в Карелии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали при столкновении двух машин в Олонецком районе Карелии, сообщает Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в воскресенье.

Среди пострадавших пятеро детей.

ДТП произошло вечером 10 января на 261-м км автодороги Р-21 "Кола". По данным ГАИ Карелии, водитель Skoda Kodiaq выехал с обочины на встречную полосу и столкнулся с Kia Seed.

В Skoda Kodiaq, кроме мужчины-водителя, было шесть пассажиров: женщина 1968 года рождения и их пять внуков. Все являются жителями Карелии.

В Kia Seed находились жители Великого Новгорода: мужчина-водитель 1990 года рождения и пассажирка 1987 года рождения.

Как уточняет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, двоих детей осмотрели в Олонецкой центральной районной больнице и отпустили на амбулаторное лечение. Еще троих госпитализировали в Детскую республиканскую больницу, где в настоящее время один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое - в травматологическом отделении, в состоянии средней тяжести.

Пострадавшая 38-летняя женщина прооперирована в Олонецкой ЦРБ. Сейчас она в реанимации, в сознании, но состояние тяжелое.

В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП) в Петрозаводске прооперирован 60-летний мужчина, который поступил туда с переломом позвоночника. Его состояние в настоящее время тяжелое, стабильное.

В РБ СЭМП также доставили женщину 57 лет с ушибами и переломами. Она находится в травматологическом отделении.

Еще один пострадавший мужчина отпущен на амбулаторное лечение.

Прокуратура Олонецкого района начала проверку по факту ДТП.