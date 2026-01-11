В МИД РФ осудили атаку ВСУ на мирное население российских регионов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В МИД РФ надеются, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку атакам дронов ВСУ на российские регионы 10 января, в результате которых в Воронеже погибла женщина.

"10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. По данным Минобороны России, всего было выпущено 33 вражеских беспилотника. Основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. На данный момент известно о гибели одной молодой женщины, которая сегодня ночью скончалась в реанимации. Пострадали еще по меньшей мере три человека", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"МИД России решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов", - отмечается в комментарии.

На Смоленской площади выразили надежду, что "профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку" по данному факту.