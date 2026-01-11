Поиск

Пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж скончалась в реанимации

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Молодая женщина, раненная накануне в ходе одной из самых сильных атак беспилотников на Воронеж, скончалась в больнице, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию (...), но ранения оказались слишком тяжелыми", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По информации Гусева, в настоящее время в больнице остается одна прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Мужчина и женщина, получившие порезы во время атаки, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

В результате атаки дронов в городе повреждены более десяти многоквартирных домов (один из них - нежилой), столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий.

Губернатор отметил, что накануне Воронеж подвергся "одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО. При этом враг выбрал максимальное число гражданских объектов".

По данным Минобороны, 10 января с 20:00 до 23:00 над Воронежской областью было ликвидировано 17 беспилотников самолетного типа.

