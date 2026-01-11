Аэропорт Краснодара временно не принимает и не отправляет рейсы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Работа аэропорта ограничена для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля прошлого года - Геленджика.