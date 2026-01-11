Допограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем телеграм-канале в воскресенье.

Согласно действующим NOTAM (срочным аэронавигационным уведомлениеям - ИФ), аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск, добавил представитель агентства.