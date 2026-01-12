В Балакове шесть человек насмерть отравились угарным газом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Балакове шесть человек умерли, предположительно, от отравления угарным газом, по факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), сообщает управление СК по Саратовской области.

По данным следствия, тела всех шестерых обнаружили утром 12 января в квартире дома на улице Академика Жук. Погибли 45-летняя женщина, 50-летний мужчина, их сыновья девяти и четырех лет от роду, а также еще два человека.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.