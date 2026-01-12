Пациентов психбольницы в Челябинской области эвакуировали из-за пожара

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в областной психиатрической больнице в Златоусте Челябинской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в понедельник.

Были эвакуированы 132 человека.

Пожар произошел в помещении пристроя к зданию. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 100 квадратных метров.

Для установления причины происшествия в Златоуст направлена испытательная пожарная лаборатория.