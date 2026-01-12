Поиск

Мантуров заявил, что предприятия ВПК в 2025 г. выполнили все задания в рамках ГОЗ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Предприятия военно-промышленного комплекса России в целом выполнили все задачи в рамках гособоронзаказа за 2025 год, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Наши предприятия в целом выполнили все задания гособоронзаказа. Особый акцент мы делали и будем продолжать делать на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции", - сказал Мантуров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

Мантуров отметил, что на данный момент в общей сложности в ОПК задействованы 3 млн 800 тыс. человек. "Только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы все равно видим повышение производительности труда", - сообщил он.

Денис Мантуров Владимир Путин
