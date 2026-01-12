Поиск

В зону СВО в первом квартале будет поставлена новая военная техника

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия продолжает практику апробации новых систем вооружения в зоне специальной военной операции, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество", - сказал он.

Он отметил, что в ОПК также продолжают идти процессы диверсификации.

"Никто не снимал этой приоритетной задачи, которую вы поставили еще в 2016 году, по мере того как в прошлой государственной программе вооружения будут снижаться темпы закупок. Но даже при сегодняшнем увеличенном объеме заказов у нас рост гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, ежегодно за последнюю трехлетку составил 10 процентов в год. И в конце 2025 года мы пришли к ранее согласованным параметрам, перешагнули 30 процентов доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал Мантуров.

Денис Мантуров ОПК СВО Владимир Путин
