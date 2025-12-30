Два человека ранены в результате атаки дрона в ЛНР

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали ударным дроном гражданский автомобиль с мирными жителями, которые эвакуировались из города Северска в ДНР, два человека пострадали, заявили в правительстве Луганской Народной Республики.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

Уточняется, что в результате атаки в Луганскую республиканскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями доставлена женщина и ее 20-летний сын.