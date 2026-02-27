Глава Бодайбо обвиняется в превышении полномочий

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет подтвердил задержание главы городского поселения Бодайбо Алексея Ботвина, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч.3 ст.286 УК), сообщил СКР. Следствие попросит его арестовать.

Следствие считает, что крупная коммунальная авария в Бодайбо произошла в конце января в результате непринятия должных мер городской администрацией в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (магистральных водоводов).

"Следствием установлено, что 30 января в городе Бодайбо Иркутской области в результате остановки работы 4 котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы, - сказано в сообщении. - С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города Бодайбо Иркутской области".

Прокуратура Иркутской области уточнила, что чиновника задержали 27 февраля. Надзорное ведомство контролирует расследование этого дела.

Ранее о задержании мэра Бодайбо Котвина "Интерфаксу" сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело об аварии в Бодайбо возбудили 30 января. 31 января, на следующий день после остановки котельных, в городе ввели режим ЧС локального характера, 6 февраля - регионального. Отопление во все жилые дома, попавшие в зону ЧС, вернули 21 февраля. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и водоотведения в домах.

Бодайбинское городское поселение - муниципальное образование со статусом городского поселения в Бодайбинском районе Иркутской области России. Административный центр - город Бодайбо. В состав поселения входят населенные пункты: город Бодайбо и село Нерпо. Проживает в Бодайбо около 7,5 тысяч человек.