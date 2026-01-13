Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома в Якутии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Чульман в Якутии.

"(...) Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Якутии Шихбале Амирсеидову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В нем уточняется, что аварийный многоквартирный дом 1988 года постройки находится на улице Титова в поселке Чульман Нерюнгринского района.

Из-за неисправного состояния инженерных систем подвальные помещения здания затапливаются, температура в квартирах не соответствует нормам.

"Несмотря на обращения собственников и признание строения аварийным в 2016 году, мер к организации ремонтных работ и расселению граждан длительное время не принимается", - отмечается в релизе.

Организована процессуальная проверка.