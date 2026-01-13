Суд назначил пять лет колонии жителю Забайкалья по делу о призывах к терроризму

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края, ранее привлеченный к ответственности за дискредитацию ВС РФ, признан виновным в призывах к террористической деятельности, сообщает во вторник региональное УФСБ.

"Фигурант в одной из социальных сетей призывал к действиям, направленным на насильственное изменение конституционного строя РФ. Ранее он уже был привлечен к уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, публичные призывы к экстремистской деятельности, а также за действия, направленные на возбуждения ненависти или вражды", - говорится в сообщении.

Расследованием занимался следственный отдел краевого УФСБ. Государственное обвинение поддержала прокуратура Забайкальского края. Второй Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). По совокупности приговоров ему назначено пять лет колонии общего режима с запретом на использование информационных сетей на срок три года.

Приговор в законную силу не вступил.

