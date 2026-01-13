Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано возле Северных Курил

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник в Тихом океане возле Северных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано во вторник в 11:34 по сахалинскому времени (03:34 мск) 13 января с эпицентром в 194 км южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 49 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, землетрясение могли ощутить в Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) силой до двух баллов.



