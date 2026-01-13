Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник консолидируется в условиях смешанных факторов: сохраняющейся геополитической напряженности, возросших антироссийских санкционных рисков со стороны США, а также растущих мировых фондовых площадок и дорожающей нефти (фьючерс на Brent превысил $64 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов не претерпел существенных изменений на фоне смешанной динамики blue chips.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2706,27 пункта (+0,08%); в лидерах роста выступили бумаги "Русала" (+0,9%), "Северстали" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), но просели акции "Полюса" (-0,8%), "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 января, составляет 78,7913 руб. (+56,46 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,4% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ с начала недели оказался под давлением корпоративных факторов и отсутствия геополитических сдвигов. Акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" упали после закрытия дивидендных реестров по выплатам за 9 месяцев прошлого года. Обе компании в конце 2025 года также подпали под очередные западные санкции.

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник проверили на прочность поддержки 2700 пунктов и 1090 пунктов соответственно, стабилизация ниже которых может предвещать движение в район 2665 пунктов и 1060 пунктов, с рисками смены краткосрочного "бычьего" тренда. Рынок в начале первой полноценной торговой недели 2026 года несколько стабилизировало ралли цен на металлы и акции эмитентов сектора, в то время как геополитический фон остается неопределенным, сдерживая покупателей, отмечает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также констатирует, что рынок остается под давлением негативных геополитических новостей, перспектива мира между Россией и Украиной сейчас выглядит все менее реальной.

Индекс МосБиржи на дневном графике на фоне политических событий опустился к крепкому уровню поддержки 2700 пунктов, но смог устоять чуть выше, что может послужить хорошим знаком для возможной коррекции. По показателю индекса относительной силы RSI на уровне 29 пунктов российский рынок находится в зоне перепроданности, что также увеличивает шансы на небольшой отскок от уровня 2700 вверх. Однако рынок находится крайне близко к формированию падающего тренда с уровнями поддержки 2700, 2600 и 2500 пунктов, поэтому инвесторам необходимо быть осторожными около текущих значений, предупреждает Лозовой.

В США накануне индексы акций завершили день приростом на 0,2-0,3%, хотя большую часть торгов они находились в "минусе". Негативным фактором стали сообщения, что министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения против председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В воскресенье Пауэлл сообщил, что обвинения связаны с его заявлениями в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС, добавив, что "эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации США".

Рыночная стоимость золотодобывающих компаний поднялась вслед за ценами на драгметаллы. Просели акции Exxon Mobil (-0,5%) после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что склоняется к тому, чтобы не допускать компанию к бурению в Венесуэле.

В Азии во вторник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают рост. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $64,09 за баррель (+0,3%), февральская цена фьючерса на WTI - $59,73 за баррель (+0,4%).

Трамп во вторник объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. "Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США рассматривает в том числе силовые сценарии в отношении Ирана, но предпочитает дипломатическое решение.

Также Левитт заявила, что из портов Венесуэлы смогут выходить только те нефтяные танкеры, которые получили одобрение США на отплытие.

В ЕС обсуждаются вопросы об ужесточении санкций в отношении Ирана и о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, заявил в понедельник официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Ануар аль-Ануни.