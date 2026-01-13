Импорт легковых машин в РФ в декабре пошел на спад на фоне изменения утильсбора

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Импорт новых и подержанных легковых автомобилей в РФ в декабре ожидаемо пошел на спад после пиков октября-ноября на фоне декабрьского повышения "коммерческих" ставок утильсбора для автомобилей с двигателями от 160 л.с., сократившись в штуках на 10-15%.

Соответствующие данные озвучил во вторник исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов на онлайн-эфире об итогах российского авторынка в декабре прошлого года и за весь 2025 год. В частности, в декабре, по подсчетам агентства, в РФ было импортировано 50,3 тыс. новых легковых автомобилей против 55,9 тыс. шт. в ноябре, что соответствует 10-процентному помесячному снижению. Ввоз машин с пробегом снизился в прошлом месяце до 51,2 тыс. шт. с 59,8 тыс. шт. в ноябре, то есть на 14,4%.

"В ноябре было ввезено почти 56 тысяч новых автомобилей, то есть по таможенным правилам - автомобилей возрастом до трех лет. Мы видим, что в декабре, когда возможности ввезти автомобили без нового "утиля" (утилизационного сбора - ИФ) уже не было, ввоз уменьшился. В основном - как раз за счет "физиков", которые завозили вот эти машины, и доля которых в течение года росла", - прокомментировал Удалов.

"Импорт автомобилей с пробегом начиная с апреля прошлого года превышал уровни 2024 года. Максимальным он был в октябре-ноябре - почти под 60 тыс. шт. И в октябре, и в ноябре ввоз автомобилей с пробегом превышал объем ввоза новых автомобилей. В декабре, несмотря на то что объем ввоза машин с пробегом уменьшился, он по-прежнему превышал импорт новых автомобилей - составил 51 тыс. шт.", - рассказал Удалов.

Всплески объемов импорта автомобилей в конце 2025 г. он описал как "последние окна возможностей" для ввоза машин на старых регуляторных условиях.

"Скорее всего, сейчас картина будет меняться, видимо, и по новым автомобилям, и по пробегу. По новым автомобилям импорт, наверное, к уровням 2024 года уже не поднимется в силу того, что лидирующие марки уже практически все организовали здесь сборку. Соответственно, импортироваться будет только то, что: здесь не собирается, пользуется спросом, выгодно. Из-за уменьшения объемов ввоза "физиками" останется, наверное, только менее выгодный сегмент. Хотя на самом деле уже и многие частные лица, и компании, которые занимаются импортом автомобилей, переключаются на машины с мощностью до 160 л.с., и там ищут новые возможности", - сказал Удалов.

Основными направлениями импорта новых легковых автомобилей в РФ в декабре были Китай (с долей 63,9%), Киргизия (18,5%) и Южная Корея (7,6%), машин с пробегом - Япония (46,1%), Китай (23,2%) и Южная Корея (19,1%).

Объем импорта в РФ новых и подержанных легковых автомобилей в 2024-2025 гг., тыс. шт.* (данные "Автостата")

НОВЫЕ 2025г 2024 г YTD**, 2025г YTD, 2024г Динамика ПРОБЕГ 2025г 2024 г YTD, 2025г YTD, 2024г Динамика Январь 31,9 64,3 31,9 64,3 -50,4% Январь 19,4 19,8 19,4 19,8 -2% Февраль 16,2 60,8 48,1 125,1 -61,6% Февраль 18,5 23,1 37,9 42,9 -11,7% Март 23,8 87,4 71,9 212,5 -66,2% Март 29,9 40,4 67,8 83,3 -18,6% Апрель 33,8 57,8 105,7 270,3 -60,9% Апрель 37,2 31,6 105 114,9 -8,6% Май 17,8 68,9 123,5 339,2 -63,6% Май 37,1 30,1 142,1 145 -2% Июнь 25,8 69,4 149,3 408,6 -63,5% Июнь 39,6 32,8 181,7 177,8 +2,2% Июль 28,3 81,2 177,6 559,2 -68,2% Июль 47,3 36,9 229 214,7 +6,7% Август 29,3 89 206,9 648,2 -68,1% Август 45,6 36,7 274,6 251,4 +9,2% Сентябрь 33,6 104,2 269,8 841,4 -67,9% Сентябрь 48,4 42,7 323 294,1 +9,8% Октябрь 49,5 112 319,3 953,4 -66,5% Октябрь 59,9 38,5 382,9 332,6 +15,1% Ноябрь 55,9 61,6 375,2 1015 -63% Ноябрь 59,8 32,7 442,7 365,3 +21,2% Декабрь 50,3 68 425,5 1083 -60,7% Декабрь 51,2 29,4 493,9 394,7 +25,1%

* - динамика рассчитана "Интерфаксом"

** - year to date, накопленный итог с начала года