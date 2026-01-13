Импорт легковых машин в РФ в декабре пошел на спад на фоне изменения утильсбора
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Импорт новых и подержанных легковых автомобилей в РФ в декабре ожидаемо пошел на спад после пиков октября-ноября на фоне декабрьского повышения "коммерческих" ставок утильсбора для автомобилей с двигателями от 160 л.с., сократившись в штуках на 10-15%.
Соответствующие данные озвучил во вторник исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов на онлайн-эфире об итогах российского авторынка в декабре прошлого года и за весь 2025 год. В частности, в декабре, по подсчетам агентства, в РФ было импортировано 50,3 тыс. новых легковых автомобилей против 55,9 тыс. шт. в ноябре, что соответствует 10-процентному помесячному снижению. Ввоз машин с пробегом снизился в прошлом месяце до 51,2 тыс. шт. с 59,8 тыс. шт. в ноябре, то есть на 14,4%.
"В ноябре было ввезено почти 56 тысяч новых автомобилей, то есть по таможенным правилам - автомобилей возрастом до трех лет. Мы видим, что в декабре, когда возможности ввезти автомобили без нового "утиля" (утилизационного сбора - ИФ) уже не было, ввоз уменьшился. В основном - как раз за счет "физиков", которые завозили вот эти машины, и доля которых в течение года росла", - прокомментировал Удалов.
"Импорт автомобилей с пробегом начиная с апреля прошлого года превышал уровни 2024 года. Максимальным он был в октябре-ноябре - почти под 60 тыс. шт. И в октябре, и в ноябре ввоз автомобилей с пробегом превышал объем ввоза новых автомобилей. В декабре, несмотря на то что объем ввоза машин с пробегом уменьшился, он по-прежнему превышал импорт новых автомобилей - составил 51 тыс. шт.", - рассказал Удалов.
Всплески объемов импорта автомобилей в конце 2025 г. он описал как "последние окна возможностей" для ввоза машин на старых регуляторных условиях.
"Скорее всего, сейчас картина будет меняться, видимо, и по новым автомобилям, и по пробегу. По новым автомобилям импорт, наверное, к уровням 2024 года уже не поднимется в силу того, что лидирующие марки уже практически все организовали здесь сборку. Соответственно, импортироваться будет только то, что: здесь не собирается, пользуется спросом, выгодно. Из-за уменьшения объемов ввоза "физиками" останется, наверное, только менее выгодный сегмент. Хотя на самом деле уже и многие частные лица, и компании, которые занимаются импортом автомобилей, переключаются на машины с мощностью до 160 л.с., и там ищут новые возможности", - сказал Удалов.
Основными направлениями импорта новых легковых автомобилей в РФ в декабре были Китай (с долей 63,9%), Киргизия (18,5%) и Южная Корея (7,6%), машин с пробегом - Япония (46,1%), Китай (23,2%) и Южная Корея (19,1%).
Объем импорта в РФ новых и подержанных легковых автомобилей в 2024-2025 гг., тыс. шт.* (данные "Автостата")
|НОВЫЕ
|2025г
|2024 г
|YTD**, 2025г
|YTD, 2024г
|Динамика
|ПРОБЕГ
|2025г
|2024 г
|YTD, 2025г
|YTD, 2024г
|Динамика
|Январь
|31,9
|64,3
|31,9
|64,3
|-50,4%
|Январь
|19,4
|19,8
|19,4
|19,8
|-2%
|Февраль
|16,2
|60,8
|48,1
|125,1
|-61,6%
|Февраль
|18,5
|23,1
|37,9
|42,9
|-11,7%
|Март
|23,8
|87,4
|71,9
|212,5
|-66,2%
|Март
|29,9
|40,4
|67,8
|83,3
|-18,6%
|Апрель
|33,8
|57,8
|105,7
|270,3
|-60,9%
|Апрель
|37,2
|31,6
|105
|114,9
|-8,6%
|Май
|17,8
|68,9
|123,5
|339,2
|-63,6%
|Май
|37,1
|30,1
|142,1
|145
|-2%
|Июнь
|25,8
|69,4
|149,3
|408,6
|-63,5%
|Июнь
|39,6
|32,8
|181,7
|177,8
|+2,2%
|Июль
|28,3
|81,2
|177,6
|559,2
|-68,2%
|Июль
|47,3
|36,9
|229
|214,7
|+6,7%
|Август
|29,3
|89
|206,9
|648,2
|-68,1%
|Август
|45,6
|36,7
|274,6
|251,4
|+9,2%
|Сентябрь
|33,6
|104,2
|269,8
|841,4
|-67,9%
|Сентябрь
|48,4
|42,7
|323
|294,1
|+9,8%
|Октябрь
|49,5
|112
|319,3
|953,4
|-66,5%
|Октябрь
|59,9
|38,5
|382,9
|332,6
|+15,1%
|Ноябрь
|55,9
|61,6
|375,2
|1015
|-63%
|Ноябрь
|59,8
|32,7
|442,7
|365,3
|+21,2%
|Декабрь
|50,3
|68
|425,5
|1083
|-60,7%
|Декабрь
|51,2
|29,4
|493,9
|394,7
|+25,1%
* - динамика рассчитана "Интерфаксом"
** - year to date, накопленный итог с начала года