Импорт легковых машин в РФ в декабре пошел на спад на фоне изменения утильсбора

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Импорт новых и подержанных легковых автомобилей в РФ в декабре ожидаемо пошел на спад после пиков октября-ноября на фоне декабрьского повышения "коммерческих" ставок утильсбора для автомобилей с двигателями от 160 л.с., сократившись в штуках на 10-15%.

Соответствующие данные озвучил во вторник исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов на онлайн-эфире об итогах российского авторынка в декабре прошлого года и за весь 2025 год. В частности, в декабре, по подсчетам агентства, в РФ было импортировано 50,3 тыс. новых легковых автомобилей против 55,9 тыс. шт. в ноябре, что соответствует 10-процентному помесячному снижению. Ввоз машин с пробегом снизился в прошлом месяце до 51,2 тыс. шт. с 59,8 тыс. шт. в ноябре, то есть на 14,4%.

"В ноябре было ввезено почти 56 тысяч новых автомобилей, то есть по таможенным правилам - автомобилей возрастом до трех лет. Мы видим, что в декабре, когда возможности ввезти автомобили без нового "утиля" (утилизационного сбора - ИФ) уже не было, ввоз уменьшился. В основном - как раз за счет "физиков", которые завозили вот эти машины, и доля которых в течение года росла", - прокомментировал Удалов.

"Импорт автомобилей с пробегом начиная с апреля прошлого года превышал уровни 2024 года. Максимальным он был в октябре-ноябре - почти под 60 тыс. шт. И в октябре, и в ноябре ввоз автомобилей с пробегом превышал объем ввоза новых автомобилей. В декабре, несмотря на то что объем ввоза машин с пробегом уменьшился, он по-прежнему превышал импорт новых автомобилей - составил 51 тыс. шт.", - рассказал Удалов.

Всплески объемов импорта автомобилей в конце 2025 г. он описал как "последние окна возможностей" для ввоза машин на старых регуляторных условиях.

"Скорее всего, сейчас картина будет меняться, видимо, и по новым автомобилям, и по пробегу. По новым автомобилям импорт, наверное, к уровням 2024 года уже не поднимется в силу того, что лидирующие марки уже практически все организовали здесь сборку. Соответственно, импортироваться будет только то, что: здесь не собирается, пользуется спросом, выгодно. Из-за уменьшения объемов ввоза "физиками" останется, наверное, только менее выгодный сегмент. Хотя на самом деле уже и многие частные лица, и компании, которые занимаются импортом автомобилей, переключаются на машины с мощностью до 160 л.с., и там ищут новые возможности", - сказал Удалов.

Основными направлениями импорта новых легковых автомобилей в РФ в декабре были Китай (с долей 63,9%), Киргизия (18,5%) и Южная Корея (7,6%), машин с пробегом - Япония (46,1%), Китай (23,2%) и Южная Корея (19,1%).

Объем импорта в РФ новых и подержанных легковых автомобилей в 2024-2025 гг., тыс. шт.* (данные "Автостата")

НОВЫЕ2025г2024 гYTD**, 2025гYTD, 2024гДинамикаПРОБЕГ2025г2024 гYTD, 2025гYTD, 2024гДинамика
Январь31,964,331,964,3-50,4%Январь19,419,819,419,8-2%
Февраль16,260,848,1125,1-61,6%Февраль18,523,137,942,9-11,7%
Март23,887,471,9212,5-66,2%Март29,940,467,883,3-18,6%
Апрель33,857,8105,7270,3-60,9%Апрель37,231,6105114,9-8,6%
Май17,868,9123,5339,2-63,6%Май37,130,1142,1145-2%
Июнь25,869,4149,3408,6-63,5%Июнь39,632,8181,7177,8+2,2%
Июль28,381,2177,6559,2-68,2%Июль47,336,9229214,7+6,7%
Август29,389206,9648,2-68,1%Август45,636,7274,6251,4+9,2%
Сентябрь33,6104,2269,8841,4-67,9%Сентябрь48,442,7323294,1+9,8%
Октябрь49,5112319,3953,4-66,5%Октябрь59,938,5382,9332,6+15,1%
Ноябрь55,961,6375,21015-63%Ноябрь59,832,7442,7365,3+21,2%
Декабрь50,368425,51083-60,7%Декабрь51,229,4493,9394,7+25,1%

* - динамика рассчитана "Интерфаксом"

** - year to date, накопленный итог с начала года

Автостат
