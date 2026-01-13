Режим ЧС введен в зоне поврежденных при падении БПЛА объектов в Таганроге

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС на территории двух предприятий, двух многоквартирных домов и одного учебного заведения, поврежденных в результате атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова во вторник.

"Провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заслушали отчёты об остановке, сложившейся в результате падения БПЛА. Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: это два предприятия, два многоквартирных дома и одно учебное заведение", - написала Камбулова в своем телеграм-канале.

Глава города добавила, что рабочие группы обходят поврежденные дома для оценки масштаба ущерба, специалисты приступили к закрытию теплового контура.

Ранее сообщалось, что во вторник в Ростовской области уничтожили семь БПЛА. По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге разрушения получили промышленный объект, жилые дома, коммуникации и легковые автомобили.