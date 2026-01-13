Поиск

Режим ЧС введен в зоне поврежденных при падении БПЛА объектов в Таганроге

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС на территории двух предприятий, двух многоквартирных домов и одного учебного заведения, поврежденных в результате атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова во вторник.

"Провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заслушали отчёты об остановке, сложившейся в результате падения БПЛА. Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: это два предприятия, два многоквартирных дома и одно учебное заведение", - написала Камбулова в своем телеграм-канале.

Глава города добавила, что рабочие группы обходят поврежденные дома для оценки масштаба ущерба, специалисты приступили к закрытию теплового контура.

Ранее сообщалось, что во вторник в Ростовской области уничтожили семь БПЛА. По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, в Таганроге разрушения получили промышленный объект, жилые дома, коммуникации и легковые автомобили.

Таганрог Ростовская область Светлана Камбулова Юрий Слюсарь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

ВС РФ нанесли ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло возле Южных Курил

Глава Росздравнадзора отправится в Кузбасс для проверки работы службы родовспоможения

В Новокузнецке возбудили уголовное дело о гибели девяти новорожденных

Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

 Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

 Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

Жителей Белгородской области при отсутствии света будут перевозить

Проверка организована после гибели новорожденных в новокузнецком роддоме
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8113 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });