Женщина погибла в Таганроге из-за атаки БПЛА

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели в Таганроге женщины в результате атаки БПЛА.

"Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что спасатели продолжают разбор завалов. Кроме того, на местах атаки работает комиссия по оценке ущерба. Управление защиты от ЧС города организовало прием документов от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей для оказания материальной помощи.

"Днем воздушная атака была отражена в Морозовском и Тарасовском районах, информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - добавил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что утром 13 января повреждения зафиксировали в пяти многоквартирных и трех частных домах, а также двух промышленных предприятиях Таганрога после атаки БПЛА.

Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС на территории двух многоквартирных домов, двух предприятий и одного учебного заведения, поврежденных в результате падения БПЛА.

