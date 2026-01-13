За ночь средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА в пяти регионах России

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - С 23:00 мск 12 января до 07:00 мск 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников в Ростовской, Белгородской, Курской, Орловской областях и Республике Крым, сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что семь БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области и по одному в Белгородской, Курской, Орловской областях и Республике Крым.

Вечером в понедельник Минобороны РФ сообщило о 78 украинских БПЛА, сбитых с 20:00 до 23:00 мск над регионами РФ.

