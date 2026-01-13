Дума ратифицировала соглашение с Никарагуа о защите от злоупотреблений нормами международной юстиции

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник ратифицировала соглашение между РФ и Никарагуа о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции.

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 20 июня 2025 года.

Оно направлено на конструктивное сотрудничество сторон в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод, говорится в пояснительной записке.

Соглашением предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании международной или национальной уголовной юстиции.