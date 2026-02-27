Ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Перми и Ижевска

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани, Нижнекамска (Татарстан), Оренбурга, Перми и Ижевска (Удмуртия) вернулись к штатной работе, сообщает Росавиация.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорты Саратова, Пензы, Самары, Чебоксар и Ульяновска также возобновили прием и выпуск рейсов.