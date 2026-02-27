Снят введенный в регионах Поволжья режим "Ракетная опасность"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Режим "Ракетная опасность", введенный днем в пятницу, отменен в девяти субъектах Поволжья, сообщается в приложении МЧС России.

Режимы "Ракетная опасность" в пятницу днем были объявлены в Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также в Пермском крае.

В настоящее время, согласно данным МЧС России, режим ракетной опасности во всех регионах отменен.

Также снят режим "Беспилотная опасность" в Ульяновской области.

В регионах возобновляется работа аэропортов, которые приостанавливали в пятницу обслуживание авиарейсов.