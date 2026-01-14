Один человек пострадал при атаке БПЛА на Таганрог

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА на Таганрог во вторник.

"В результате атаки БПЛА (...) в БСМП обратился один человек, ему назначено амбулаторное лечение", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного уровня, идет ликвидация последствий атаки.

"В зону ЧС попадает 181 квартира, где проживают 340 человек. Повреждены 27 квартир, в которых проживает 81 человек. Кроме того, повреждено 12 автомобилей. На месте развернут оперативный штаб", - отметил губернатор.

По его словам, в городе работает муниципальная комиссия по оценке ущерба, идет прием заявлений от граждан на оказание материальной помощи.

Накануне Слюсарь сообщал, что в результате атаки БПЛА в Таганроге погибла 65-летняя женщина.