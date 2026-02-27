В Таганроге после ракетной атаки поврежден многоквартирный дом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Ростовской области отразили ракетную атаку, в Таганроге повреждения получил многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"По предварительной информации пострадавших нет. В городе Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме произошло частичное разрушение балкона, - написал Слюсарь. - По предварительным данным в квартире находилась женщина, информация уточняется".

На месте работают экстренные службы.