Связанная с девелопером "Брусника" фирма купила бывшую землю IKEA под Челябинском

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Компания "МИП", аффилированная с девелопером "Брусника", прибрела участок в Челябинской области, где ранее шведская IKEA планировала построить торговый центр "МЕГА" с магазином "ИКЕА".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Брусники", "собственником участка в Челябинской области стала компания "МИП", принадлежащая бенефициару "Брусники" и не входящая в периметр группы.

По словам собеседника агентства, концепция развития приобретенной "территории находится в проработке".

"Решение о приобретении актива обусловлено оценкой локации и перспективой реализации современного многофункционального проекта в логике комплексного освоения. При этом покупка актива сама по себе не означает автоматического старта проекта - дальнейшие шаги будут зависеть от концепции проекта, согласований и рыночной ситуации", - добавили в пресс-службе.

По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром девелопера является Алексей Круковский. Он же владеет 100% уставного капитала ООО "МИП" (Екатеринбург, Свердловская область). ООО создано в апреле 2023 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей, основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

По данным РБК, два бывших участка шведской Ingka Group (владеет сетью магазинов IKEA по всему миру), где до 2020 года планировалось строительство торговых центров "МЕГА", сменили владельцев в прошлом году. Участок площадью 39,8 гектара в Сосновском районе Челябинской области выкупил "МИП", участок на 40 гектаров в пос. Новоселье в Ленинградской области - региональный застройщик "СЕВНИИГИМ". В 2020-2021 годах Ingka пересмотрела свою стратегию и приняла решение отказаться от строительства торгцентров в Челябинской и Ленинградской областях. В 2023 году шведская группа постепенно продала все свои основные активы, в частности, участки перешли АО "Марс", действовавшему в интересах бизнесмена Роберта Узилова.

IKEA планировала в 2018 году начать строительство под Челябинском торгового центра "МЕГА" с магазином "ИКЕА" общей площадью около 150 тысяч кв. метров. Открытие планировалось на 2020 год. Первоначально инвестиции в проект оценивались в 10 млрд рублей, позднее озвучивалась сумма в 20 млрд рублей.