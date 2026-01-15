Часть Владивостока осталась без тепла из-за аварии на подстанции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На подстанции "Загородная" произошла авария, из-за которой без тепла и горячей воды оказались более 90 многоквартирных домов во Владивостоке, сообщила региональная прокуратура.

"Утром 15 января 2026 года на подстанции "Загородная" произошла авария, из-за которой, в том числе, было отключено электроснабжение на ЦТП В-30, в связи с чем без отопления и горячего водоснабжения осталось более 90 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

От тепла и горячей воды отключены дома по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Сахалинская, 3-я Строительная, Борисенко и Монтажная.

Аварийно-восстановительные работы находятся под надзором прокуратуры. Также будут выяснены обстоятельства аварии.

Во Владивостоке сегодня днем температура воздуха достигла -12...-14°С. Ожидается ветер от 9 до 14 м/с, во второй половине дня скорость ветра увеличится до 15-20 м/с.